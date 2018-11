Deel dit artikel:













Fontijn naar halve finale op WK Nouchka Fontijn

Nouchka Fontijn heeft bij de wereldkampioenschappen boksen in New Delhi de halve finale gehaald. De Schiedamse komt uit in de categorie tot 75 kilogram en won in de kwartfinale eenvoudig van de Canadese Tammara Thibeault (5-0).

Door dit resultaat is de regerend Europees Kampioene al zeker van WK-brons. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 won ze nog de zilveren medaille. De 27-jarige Curaçaose Betrian (-57 kilogram), die een jaar geleden het kickboksen verruilde voor de bokssport, verraste door in de kwartfinales de Italiaanse titelhoudster Alessia Mesiano te verslaan. De halve finales zijn op donderdag en vrijdag. Zaterdag is de finale in India.