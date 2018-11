12-jarige Alwin voor één dag grasmeester in de Kuip

Grasmeester Erwin Beltman mocht het dinsdagochtend voor één keer rustiger aan doen op het veld in de Kuip. De 12-jarige Alwin den Haak nam namelijk de verzorging van de strakke grasmat over, in het kader van World Children's Day.

Bij tientallen bedrijven en organisaties in Nederland kunnen kinderen dinsdag een droombaan vervullen. Dit maakt onderdeel uit van de actie 'ALS EEN BAAS' van Unicef Nederland.

Alwin is gek van gras. Thuis bij zijn ouders in Schoonhoven verzorgt hij het gazon in de tuin en maait hij er blokken en cirkels in, zodat het er uitziet als een écht voetbalveld. Ook in de Kuip mocht Alwin dinsdagochtend aan de slag met een maaier. Helemaal alleen hoefde hij die klus niet te klaren: de 'echte' grasmeester Erwin Beltman hielp hem waar nodig.

Ook werden de kale plekken in het veld opgeknapt. Hoewel het Nederlands elftal vrijdagavond nog een wedstrijd speelde in de Kuip, is dat aan het gras volgens Alwin niet te merken. "Het ziet er super mooi uit", zegt hij. "Ik weet niet hoe snel ze het hebben hersteld, maar het lijkt net of hier jaren geen voetbalwedstrijd op is gespeeld."

Of Alwin een beetje talent heeft voor het vak? Volgens Erwin Beltman wel. "Hij heeft er kijk op, nu al op deze leeftijd. Hij wordt alleen maar beter."

Beltman ziet een gouden toekomst tegemoet voor Alwin. "Als hij van school af is, ligt hier een contract voor hem klaar."

Baas voor één dag

Naast de baan bij Feyenoord konden kids in de leeftijd van 10 tot 18 jaar zich ook opgeven voor een baan als conducteur, materiaalbaas bij Excelsior, adviseur bij de soap Goede Tijden Slechte Tijden of presentator van het lunchjournaal bij Studio Sport.