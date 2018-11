Rutte: aso's bij de intocht van Sinterklaas waren doorgesnoven malloten

Premier Rutte heeft hard uitgehaald tegen de mensen die afgelopen zaterdag stennis hebben gemaakt bij de sinterklaasintochten.

In Rotterdam werden vanuit een auto een brandend voorwerp en eieren gegooid naar demonstranten van Kick Out Zwarte Piet (KOZP). Ook in Tilburg, Groningen, Leeuwarden en Eindhoven liep het uit de hand.

Volgens de premier waren het vooral hooligans die voor de problemen zorgden. Het ging hen volgens hem niet om het opkomen voor Zwarte Piet.

"Ze waren gewoon blij dat ze weer eens rotzooi konden trappen. Het waren doorgesnoven malloten, die onder de alcohol zaten", aldus Rutte.

Rutte zei tijdens het Vragenuurtje dat hij niks heeft met 'extremisten op beide flanken'. D66 had gevraagd wie hij bedoelde met 'aso's': de pro- of anti-zwartepietdemonstranten.

"De grootste problemen werden veroorzaakt door hooligans. Ze hebben de meest vreselijke racistische teksten geuit en zelfs de Hitlergroet gebracht."

Toestemming voor spandoek

Komende donderdag is er ook een debat in de Rotterdamse gemeenteraad over de Rotterdamse sinterklaasintocht.

Burgemeester Aboutaleb liet dinsdag weten dat het spandoek aan de Erasmusbrug, met de tekst 'Zwarte Piet is Racisme', met zijn toestemming was opgehangen. Tijdens het ophangen van het spandoek kreeg een demonstrant een schop.