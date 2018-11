Bewoners Landbouwbuurt helpen bij selectie nieuwe huurders

Bewoners van de Rotterdamse Landbouwbuurt in Vreewijk op Zuid helpen woningcorporatie Havensteder met de selectie van nieuwe huurders in de wijk. "We zoeken naar betrokken bewoners", zegt de bewonerscommissie.

De eerste vier nieuwe huurders die met de bewonerscommissie hebben gesproken, hebben inmiddels een huurcontract getekend. Andy Sherwood is een van de gelukkigen. "Er werd onder meer gevraagd of ik vrijwilligerswerk in de buurt wilde doen", vertelt hij met een glimlach. "Daar ben ik al mee bekend, dus dat is geen probleem."

Actieve bewoners

De bewonerscommissie die Havensteder ondersteunt, bestaat uit drie actieve bewoners. Een van hen is Bianca Groenendijk. "We vragen inderdaad of mensen vrijwilligerswerk willen doen", zegt Groenendijk. "Betrokkenheid bij de buurt vinden we erg belangrijk."

De Landbouwbuurt kampt al lange tijd met drugsoverlast, intimidatie en overlast door hangjongeren. Daarnaast is het verloop van bewoners in de buurt erg hoog. Door bewoners te betrekken bij de selectie van nieuwe huurders hoopt Havensteder dat de sfeer in de buurt verbetert.



Havensteder wil niet spreken van een ballotagecommissie. "Het gaat meer om een kennismaking", zegt Ben van Hoorn van de woningcorporatie. "Je kan bouwen aan een wijk als er huurders zijn die lange tijd in de buurt willen blijven wonen."

"Door de overlast willen mensen die hier al tientallen jaren wonen, verhuizen", vervolgt Groenendijk. "Dat is ontzettend vervelend. We moeten juist de oude garde aanvullen met nieuwe huurders zich willen inzetten voor de Landbouwbuurt."