Asielzoekerscentrum Beverwaard opgevrolijkt met muurgedicht

Een van de muren van het asielzoekerscentrum (azc) in Rotterdam-Beverwaard is dinsdag opgevrolijkt met een gedicht. Het muurgedicht is een samenwerking tussen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en de stichting Plint.

"We vinden het van belang dat de ruimtes waarin vluchtelingen in ons land worden opgevangen in een azc, leefbaar zijn", zegt Linda Vogelesang van COA. "Leefbaar betekent voor ons dat ruimtes aantrekkelijk moeten zijn. Zo kan een ruimte worden opgevrolijkt met mooie gedichten die kinderen, maar ook volwassenen kunnen inspireren."

Uiteindelijk is het gedicht 'Balans' van Linda Vogelesang uitgekozen voor in het azc aan de Edo Bergsmaweg. "Ik was aan het brainstormen en dacht: bij Nederland denk je al snel aan fietsen. Toen bedacht ik me dat Nederland ook wel een beetje op een fiets lijkt. Nederland leren kennen is een beetje hetzelfde als fietsen."

Dit land is een fiets

met wiebelstuur en smalle banden

Trappen moet je

Op het zadel zitten

Beide handen aan het stuur

Het duurt en het duurt maar

tot de paden zich aanpassen

aan jouw bochten

Of hoort het andersom?

Balans is het toverwoord

Eenmaal gevonden,

raakt die nooit meer kwijt

Of de asielzoekers het gedicht ook meteen begrijpen als ze geen Nederlands spreken, is maar de vraag. "We vinden het ook van belang dat ze er zelf een invulling aan kunnen geven", zegt Kok. "Op een gegeven moment leren ze de Nederlandse taal. Met die taal kunnen ze het gedicht vervolgens bespreken."

Het gedicht staat ook in de nieuwe dichtbundel 'Dichter.6', waarvan het thema 'nieuwe buren' is. Deze dichtbundel bevat gedichten van 25 dichters. Het voorwoord is geschreven door burgemeester Aboutaleb, die zelf op vijftienjarige leeftijd van Marokko naar Nederland is verhuisd.