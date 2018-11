Deel dit artikel:













Verkeersdrukte door storing verkeerslichten Droogleever-Fortuynplein droogleeverfortuynplein

Rondom de Maastunnel in Rotterdam is een verkeersopstopping ontstaan, doordat de verkeerslichten op het Droogleever Fortuynplein in storing zijn.

Volgens mensen in het verkeer loopt het nu al helemaal vast. Ook op Zuid. Door het nieuwe beveiligingssysteem in de Maastunnel is de tunnel van zuid naar noord dicht. De gemeente roept autobestuurders op om de Maastunnel en de Westzeedijk te mijden en over de bruggen te rijden. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam zegt dat nog niet duidelijk is wat de storing veroorzaakt. Wel worden er verkeersregelaars naar het plein gestuurd.