Muzikant Sven Ratzke bij Rijnmond Nu

De artiest Sven Ratzke zit alweer 20 jaar in het muziek- en theatervak. Ratzke maakt voorstellingen die vaak geïnspireerd zijn door de stad Rotterdam. Hij is zanger, entertainer en toert hij met zijn onemanshows door heel Europa. Deze shows zijn qua genre een combinatie van jazz, Chanson en Pop. Op het toneel is Ratzke heel energiek en vaak gekleed in bijzondere uitbundige kostuums. Sinds 1999 treedt Ratzke op in binnen- en buitenland. Hij speelde in de musical Cabaret en in vele grote zalen. Ook maakte Ratzke voorstellingen voor festival De Parade, Oerol en Boulevard.Tussen 18 en 19 is Ratzke live bij Rijnmond Nu vanuit theater Walhalla op Katendrecht. Dave van der Wal presenteert de uitzending.