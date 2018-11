'Deze autoverhuurbedrijven zijn de winkelwagens van de criminaliteit'

Niet meer dan een op de vier autoverhuurbedrijven in Rotterdam-Spaanse Polder heeft een vergunning aangevraagd. Dat is de balans na de invoering van de vergunningsplicht afgelopen september. Met die maatregel willen Rotterdam en Schiedam malafide autoverhuurbedrijven aanpakken.

Burgemeester Lamers van Schiedam noemde de bedrijventerreinen Spaanse Polder en 's-Gravelandsepolder de 'supermarkt van de criminaliteit', omdat criminelen vaak hun voorbereidingen juist in dit gebied doen. "Grote kans dat als je ergens een snelle Audi ziet rijden met criminelen erin, dat'ie hier vandaan komt", zegt Lamers. "Helaas, moet ik dan zeggen."

Om de malafide bedrijven aan te pakken hebben Schiedam en Rotterdam een vergunningsplicht ingesteld. Als begin volgend jaar een bedrijf nog geen vergunning heeft aangevraagd, kan de zaak gesloten worden.

"We hebben 28 bedrijven aangeschreven", gaat Lamers verder. Tien in Schiedam en achttien in Rotterdam.

"Dat zijn natuurlijk niet allemaal malafide bedrijven. Maar mogelijk zitten er op de industrieterreinen zelfs nog meer verhuurbedrijven, waarvan we het bestaan niet eens weten. Dan verdwijnt er weer een bedrijf en dan komt er weer een bij."

Sinds de invoering van de vergunningsplicht zijn er enkele bedrijven verdwenen, weet Lamers.

Winkelwagentjes

Volgens de burgemeester is de autoverhuurbranche van enorme waarde voor de criminele wereld.

"Als je het nog een keer vergelijkt met de 'supermarkt van de onderwereld', dan zijn dit soort autoverhuurbedrijven de winkelwagentjes. Want voor alle soorten criminaliteit heb je vervoer nodig: drugsvervoer, voor een ramkraak, een overval of liquidatie. Zonder winkelwagen kan je geen boodschappen doen."

Of de operatie in de toekomst ook nog verder uitgebreid wordt? Waarschijnlijk wel. "Er zitten hier nog veel bedrijven die geheime compartimenten inbouwen in auto's. En die zijn vast niet om vakantiespullen in te vervoeren. Dat zijn de volgende bedrijven die we gaan aanpakken."