VIDEO: schoonheidssalon verwent meisjes uit opvanghuis

Veertien vrouwen van opvanghuis Arosa in Rotterdam zijn in het zonnetje gezet door stichting Soap. Die zamelt ongebruikte beautyproducten in om weg te geven aan mensen in kwetsbare situaties.

De vaak jonge moeders worden door Arosa in een huiselijke omgeving opgevangen na een moeilijke periode. Begeleiders helpen hen hun leven weer op de rit te krijgen. De 26-jarige Jennifer is een van de bewoonsters. De Rotterdamse ging een paar jaar geleden naar de Filippijnen omdat ze daar de liefde van haar leven dacht te hebben ontmoet. Maar niets bleek minder waar...