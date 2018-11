Pegida en Voorpost niet verwacht bij intocht Sinterklaas

"Het is triest dat Kick Out Zwarte Piet-demonstranten zijn aangevallen tijdens de intocht van Sinterklaas in Rotterdam afgelopen zaterdag". Dat zegt de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Verder vindt hij het bedroevend dat de anti-Islambeweging Pegida en de extreemrechtse groepering Voorpost opdoken in de intocht als Pieten.

Volgens Aboutaleb hebben de betogers van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zich redelijk goed hebben gehouden aan de afspraken. "Ze gingen naar de demonstratieplek, waarvan ze zeggen dat dat ze die te klein hebben gevonden. Dat waag ik te betwijfelen. Ze zijn niet in dat vak gaan staan.".

Volgens de burgemeester hebben ze daar korte gestaan en zijn toen teruggelopen Daarbij werden ze belaagd door automobilisten. De politie heeft daar een aantal aanhoudingen verricht.

Aboutaleb: "het kan natuurlijk niet zo zijn, dat mensen die komen demonstreren, wat voor boodschap ze ook hebben en of je het daar mee eens bent of niet, dat je die belaagd. Ik vind het triest dat er op die manier met de vrijheid van meningsuiting is omgesprongen".

Het is niet duidelijk of het een georganiseerde actie was of dat spontaan gebeurde wordt nog door de politie uitgezocht.

Zwarte Piet

Later tijdens de intocht doken er ook ineen bij stoet zwarte pieten op, die niet bij de stoet hoorden. Dat bleken leden van Pegida en Voorpost te zijn. Onder hen ook de voorman van Pegida. Ze deelden snoep uit.

Het staat niet vast met wat voor intentie deze leden daar naar toe zijn gekomen.Uiteindelijk zijn ze herkend en door de organisatie aangesproken en gevraagd te vertrekken. Deze actievoerders verkleed als zwarte piet zijn toen in het publiek gaan staan.

Volgens burgemeester Aboutaleb was deze actie niet zonder gevaar. "Het had ook anders kunnen aflopen als anderen die daar niet van gediend zijn dat hadden gezien en hadden waargenomen wie achter die schmink zat,. Dat had tot een treffen kunnen komen.

Aboutaleb zegt dat het niet te voorkomen was.Hij zegt dat er wel rekening gehouden was met de komst van hooligans, maar niet met de aanwezigheid van deze rechts extremistische groeperingen.

Komende donderdag vergadert de Rotterdamse gemeente raad over de problemen bij de sinterklaasintocht.