Zanger Sven Ratzke speelt in grote musical

De Duits-Nederlandse zanger en entertainer Sven Ratzke gaat volgend jaar optreden in een musical. Om welke het gaat mag hij nog niet vertellen. "Maar het is wel een hele grote", maakte hij dinsdag bekend op Radio Rijnmond.

Ratzke was bij presentator Dave van der Wal te gast in het programma Rijnmond NU. Hij staat deze week twee keer op de planken met zijn show It’s Wunderbar, een verzameling van de beste liedjes en verhalen uit de negentien jaar lange muziekcarrière van Ratzke.

Het optreden in Rotterdam is dinsdag- en woensdagavond in Theater Walhalla.