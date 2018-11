Twee drugsvangsten in Rotterdam

De politie heeft het afgelopen weekend een partij van 600 kilo cocaïne gevonden bij een bedrijf in Rotterdam-West.

De cocaïne is gevonden tijdens een douanecontrole. De drugs zaten verstopt in een pallet met bananen, afkomstig uit Zuid-Amerika. De drugs zijn meteen vernietigd.

Maandag vond de douane weer een partij met drugs, dit keer in de haven van Rotterdam. In dit geval ging het om 36 kilo, die versopt zat in de motor van een koelcontainer.

De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 30 miljoen euro.