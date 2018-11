Rechtszaak over beslag Joep van den Nieuwenhuyzen moet over

Het boek over het havenschandaal kan nog niet dicht. De Hoge Raad heeft dinsdag besloten dat de zaak over de beslaglegging op bezittingen van zakenman Joep van den Nieuwenhuyzen over moet.

De rechtbank in Rotterdam had eerder besloten dat de beslaglegging kon worden opgeheven. De Hoge Raad vindt dat die beslissing onvoldoende is gemotiveerd.

De beslaglegging was het gevolg van de beschuldiging dat Van den Nieuwenhuyzen voormalig havendirecteur Willem Scholten zou hebben omgekocht. De zakenman zou op oneigenlijke wijze geld aan hebben verdiend.

Justitie claimde eerste 42 miljoen euro, later 111 miljoen euro. De Rotterdamse rechtbank wees beide claims af. Het Gerechtshof was het over die tweede afwijzing niet eens en droeg de rechtbank op om de zaak over te doen.