Dordtse buurt is overlast Leger des Heils spuugzat

Leger des Heils in Dordrecht

Bewoners uit de omgeving van het Kasperspad en Kromhout gaan vanavond bij de gemeenteraad van Dordrecht vragen om de overlast van dak- en thuislozen in hun buurt niet nog groter te laten worden dan die al is.

De buurt vreest voor nog meer ellende omdat het Leger des Heils heeft aangekondigd dat de dagopvang voor zwervers, nu nog aan de Dubbeldamseweg Noord, in december verplaatst wordt naar het Kromhout, waar ook de nachtopvang gevestigd is.

Het Leger des Heils en de gemeente denken dat de overlast juist afneemt, omdat er niet meer dagelijks hoeft te worden gependeld tussen dag- en nachtopvang. De bewoners van Kromhout en omgeving geloven daar helemaal niets van.

"Het wordt alleen maar erger. Ook de drugsdealers, die nog rondhangen bij de dagopvang, komen deze kant op", zegt Rinus Dijksman. "Er is niet eens fatsoenlijk overleg met ons gevoerd", aldus Klaas de Vries. De buurtbewoners zijn de situatie spuugzat.

"In het prachtige oude hofje van de Wilhelmina Stichting liggen mensen in portieken te slapen, drugs te gebruiken, te braken en doen ze stomdronken hun behoefte. De politie bellen heeft geen zin, die komt pas twee uur later", weet Dijksman.

Hij spreekt van een nu al onhoudbare situatie: "je wordt op straat overdag voor van alles uitgemaakt en ze lopen tot diep in de nacht te schreeuwen". De Vries vult aan: "sommigen zijn ook agressief, er is laatst nog een vrouw zomaar bij de keel gegrepen."

Ze schrijven de overlast niet alleen toe aan de gasten van het Leger des Heils. "Er lopen hier ook psychiatrische patiënten van Yulius rond. De maat is gewoon vol". Samen met drie andere buurtbewoners spreken ze dinsdagavond de Dordtse gemeenteraad toe.

Of de Raad ook iets kan doen aan de problemen is ernstig de vraag. Het Leger des Heils heeft geen toestemming nodig en heeft zelfs al van burgemeester en wethouders gehoord, dat die begrip hebben voor het combineren van de dag- en nachtopvang op één locatie.

Dinsdagavond zullen de Dordtse raadsleden de buurtbewoners alleen aanhoren. Of er ook een inhoudelijk debat volgt over de overlast in de buurt hangt af van wat de gemeenteraad zelf wil.