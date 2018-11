Bijzondere brandweerwagen terug in Rotterdam

De brandweer Rotterdam-Rijnmond is een bijzonder voertuig rijker. Tijdens de veteranenmiddag voor brandweerlieden heeft Arjen Littooij, de directeur van de Veiligheidsregio in Rotterdam-Rijnmond, de sleutels van een legendarische Ahrens-Fox brandweerauto overhandigd.

Directeur van de brandweer, Jolanda Trijselaar, nam de sleutelbos in ontvangst. De auto heeft vroeger dienst gedaan in de kazerne Stadion bij De Kuip. Hij was de afgelopen jaren in particulier bezit en is inmiddels gerestaureerd en in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Paul en Leen kijken met weemoed naar de nieuwe attractie. "We hebben er allebei op gereden, dus ons hart gaat helemaal open", zegt Paul.

"Het was leuk, maar ook gevaarlijk", vult Leen aan. "Die wagen was mechanisch: remmen, schakelen enzovoort. Het was hartstikke zwaar. Je moest ook bijna gaan staan om te sturen."

"Maar het was een belevenis om ermee te rijden", zegt Paul over de wagen die tot 1972 werd gebruikt.

Geschiedenis

Er zijn nog zes andere Ahrens-Fox brandweerauto's in Nederland. De wagens werden in 1926 aangeschaft door de Roteb. Het chassis en de onderdelen werden vanuit de fabriek in Cincinnati (Verenigde Staten) naar Rotterdam verscheept.

Eén van de voertuigen raakte tijdens de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar beschadigd. De Roteb heeft nog twee voertuigen in het bezit, er staan er drie in diverse musea en de laatste is nu in het bezit van de brandweer Rotterdam-Rijnmond.