Aboutaleb spreekt met nieuwe Turkse Consul: Er is zelfs gelachen!

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft een gesprek gehad met de nieuwe ambassadeur en nieuwe consul-generaal van Turkije. De verhoudingen tussen Aboutaleb en de vorige consul waren niet optimaal.

"Het was een goed gesprek", glimlacht Aboutaleb nu. "Er is zelfs gelachen. De ambassadeur kwam vertellen dat hij de instructies vanuit Ankara had om het verleden te laten en een nieuwe bladzijde om te slaan."

Een van de onderwerpen van gesprek was de moeizame verhouding tussen Turken onderling, zoals tussen aanhangers van president Erdogan en Gülenisten en tussen Turken en de aanhangers van de Koerdische PKK. "Het is niet alleen mijn taak als burgemeester van Rottterdam om die kloof te dichten. Daar moeten ook diplomatieke vertegenwoordigers van Turkije behulpzaam bij zijn."

Voorganger

De vorige consul, Sadin Ayyildiz, had het regelmatig aan de stok met Aboutaleb. De relatie daalde tot een dieptepunt na de problemen rondom het Turks consulaat aan de Westblaak. Toen probeerde een Turkse minister een toespraak te geven, maar werd tegengehouden en het land uitgezet.

Burgemeester Aboutaleb uitte daarna zijn kritiek op Ayyildiz, Zo had hij mensen opgeroepen om naar het consulaat te komen, maar was hij niet bereikbaar voor Aboutaleb. Ook misleidden de Turken de lokale autoriteiten door verschillende konvooien in de richting van Rotterdam te sturen.