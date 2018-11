Chemours beperkt uitstoot GenX tot bijna nul

Chemours verwacht de uitstoot van de omstreden GenX-stoffen binnen twee jaar te beperken tot vrijwel nul. Een proefinstallatie voor de zuivering van afvalwater levert volgens Marc Reijmers van het Dordtse chemiebedrijf goede resultaten op.

"Nu al halen we meer dan 90 procent van de stoffen uit het afvalwater en met wat aanpassingen en verbeteringen gaan we naar ruim 99 procent toe. Waarom geen nul? Dat is technisch vrijwel onmogelijk. We praten dan over nanogrammen, echt miniscule hoeveelheden."

Uit het afvalwater van de fabriek worden eerst bruikbare afvaldeeltjes gerecycled, daarna wordt het opgevangen in een groot bad en door een zandbed geleid. Vervolgens gaat het door koolstoffilters in rechtop staande tanks.

"Als de koolstof verzadigd is met GenX wordt de tank vervangen door een nieuwe. De oude gaat naar een afvalverwerker, waar de stoffen op zeer hoge temperatuur verbrand worden", legt Reijmers uit.

De verantwoordelijk manager zegt dat Chemours zich altijd gehouden heeft aan de door de overheid opgelegde normen: "maar we zijn tot de conclusie gekomen dat dat niet genoeg is. De maatschappij verlangt meer van ons en daarom doen we nu het maximaal mogelijke."

De techniek om het afvalwater te ontdoen van GenX-resten kan ook worden toegepast op de uitstoot via de lucht. "We gaan daarvoor ook een installatie bouwen. Alles bij elkaar investeren we in ruim drie jaar 75 miljoen euro."