Er mag weer gestemd worden! (maar niet door iedereen)

Een deel van de regio mag woensdag naar de stembus. Het gaat om de drie fusiegemeenten in het Rijnmondgebied.

In de Hoeksche Waard gaan vijf gemeenten samen verder. Daar mogen de bewoners van wat nu nog Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen is naar de stembus. De uitslagenavond is woensdagavond in discotheek Alcazar.

In de Alblasserwaard mogen de bewoners van de nieuwe gemeente Molenlanden naar de stembus. Deze fusiegemeente is een samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard.

De gemeente Vijfheerenlanden is een fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik. Mensen in Leerdam en Zederik stemmen woensdag voor het laatst als inwoners van de Provincie Zuid-Holland. De nieuwe fusiegemeenten gaat deel uitmaken van de provincie Utrecht.

RTV Rijnmond besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan de verkiezingen.