LIVEBLOG: Er mag weer gestemd worden! (maar niet door iedereen)

Een deel van de regio mag woensdag naar de stembus. Het gaat om de drie fusiegemeenten in het Rijnmondgebied; Hoeksche Waard, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

In de Hoeksche Waard gaan vijf gemeenten samen verder. Daar mogen de bewoners van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen naar de stembus. In de Alblasserwaard mogen de bewoners van de nieuwe gemeente Molenlanden naar de stembus. Deze fusiegemeente is een samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard.

De gemeente Vijfheerenlanden is een fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik. Mensen in Leerdam en Zederik stemmen woensdag voor het laatst als inwoners van de Provincie Zuid-Holland. De nieuwe fusiegemeente gaat deel uitmaken van de provincie Utrecht.



11:05 uur: RTV Rijnmond in Molenlanden

10:36 uur: Opkomst Molenlanden

10:31 uur: Acht partijen in Vijfheerenlanden

10:24 uur: Opkomst in de Hoeksche Waard

09:47 uur: Burgemeesters on tour

09:32 uur: Waar kunnen inwoners op stemmen?

08:57 uur: Stemmen stromen binnen

08:41 uur: RTV Rijnmond is erbij

08:40 uur: Wordt dit het nieuwe volkslied van de Hoeksche Waard?

07:30 uur: De stembussen zijn open!

Verslaggever Esther Schalkwijk zet koers naar Hoornaar.In de nieuwe gemeente Molenlanden is het opkomstpercentage hoger dan in de Hoeksche Waard. Om 09:30 uur was het opkomstpercentage 5,37 procent.In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kan gestemd worden op acht partijen. Een lastige keuze, volgens sommige twitteraars.In de Hoeksche Waard mogen 65 kiesgerechtigde inwoners vandaag een stem uitbrengen. Er zijn 54 stembureaus verspreid over het eiland. Om 10:00 uur had nog geen vijf procent van de inwoners gestemd.De burgemeester van de huidige gemeente Molenwaard toert woensdag met de waarnemend burgemeester van Giessenlanden door de nieuwe gemeente.In de nieuwe gemeente Molenlanden hebben inwoners de keuze uit zeven partijen. In de Hoeksche Waard is het aanbod een stuk groter: daar doen maar liefst dertien partijen mee aan de verkiezingen. Een overzicht:Het aantal stemmen wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.Verslaggever Jacco van Giessen nam woensdagochtend een kijkje bij een stembureau in 's-Gravendeel.In aanloop naar de verkiezingen heeft de ChristenUnie in de Hoeksche Waard een kleine pr-stunt uit de mouw geschud: een volkslied over de identiteit van de Hoeksche Waard. Bekijk en beluister het lied hier.De burgemeesters in de Hoeksche Waard kijken uit naar de verkiezingen en benadrukken op sociale media het belang van het stemmen nog eens. "Wat ook uw voorkeur is, ga in ieder geval stemmen!"