LIVEBLOG: Het stemmen tellen kan gaan beginnen

Een deel van de regio mag woensdag naar de stembus. Het gaat om de drie fusiegemeenten in het Rijnmondgebied; Hoeksche Waard, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

In de Hoeksche Waard gaan vijf gemeenten samen verder. Daar mogen de bewoners van Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen naar de stembus. In de Alblasserwaard mogen de bewoners van de nieuwe gemeente Molenlanden naar de stembus. Deze fusiegemeente is een samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard.

De gemeente Vijfheerenlanden is een fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik. Mensen in Leerdam en Zederik stemmen woensdag voor het laatst als inwoners van de Provincie Zuid-Holland. De nieuwe fusiegemeente gaat deel uitmaken van de provincie Utrecht.

22:04 uur: Ook de eerste uitslagen uit de Hoeksche Waard

21:48 uur: De eerste uitslagen druppelen binnen!

21:35 uur: Ook in Molenlanden zijn ze klaar voor de uitslagen

21:20 uur: Wij houden de stemmen ook bij:

21:05 uur: We gaan tellen!

20:55 uur: Een oproep voor de late stemmer:

20:40 uur: Burgemeester op pad:

20:30 uur:

Gezelligheid ten top:

18:40 uur: Busje komt zo (niet meer):

18:30 uur: Opkomst Hoeksche Waard

18:20 uur: Opkomst Molenlanden

17:20 uur: Uitslagenavond Molenlanden

17:01 uur: Uitslagenavond Hoeksche Waard

16:00 uur: Nog vijf uur te gaan

15:17 uur: Geen stormloop in Giessen-Oudekerk

14:24 uur Twee in een klap

14:08 uur Opkomst Vijfheerenlanden

14:15 uur Opkomst Hoeksche Waard

13:58 uur: Het is koud in de stembus

13:30 uur: Opkomst Molenwaard

13:09 uur: Proef met kleinere stembiljetten

13:03 uur: Meer dan driehonderd keuzes

12:59 uur: Opkomst lager dan vier jaar geleden

12:25 uur: Burgemeesters in Hoornaar

11:35 uur:

Mobiele stembus

11:05 uur: RTV Rijnmond in Molenlanden

10:36 uur: Opkomst Molenlanden

10:31 uur: Acht partijen in Vijfheerenlanden

10:24 uur: Opkomst in de Hoeksche Waard

09:47 uur: Burgemeesters on tour

09:32 uur: Waar kunnen inwoners op stemmen?

08:57 uur: Stemmen stromen binnen

08:41 uur: RTV Rijnmond is erbij

08:40 uur: Wordt dit het nieuwe volkslied van de Hoeksche Waard?

07:30 uur: De stembussen zijn open!

Oké. Het eerste stembureau dat de stemmen geteld heeft is bekend. Het is de mobiele stembus uit Molenwaard.Verslaggever Sanne Waldekker is in discotheek Alcazar, waar dit keer niet de beats, maar de verkiezingsuitslagen om je oren vliegenWaarnemend burgemeester Reynvaan van Giessenlanden gaat nog even langs bij een van de stembureau's. Ze is op pad met burgemeester Van der Borg van Molenwaard. Samen worden deze twee gemeenten Molenlanden.Leerdam en Zederik raakt de regio Rijnmond kwijt. Jammer, want volgens burgemeester Bruinsma wordt het er best gezellig vanavond.Bij de mobiele stembus in de Molenwaard kan niet meer gestemd worden. De bus moest terug naar de remise. Bij de andere stemlokalen (die niet op wielen) kan je wel terecht.In de Hoeksche Waard blijven ze een beetje achter, qua opkomstcijfer. Daar is 30,81% van de kiezers naar de stembus geweest.In Molenlanden loopt het opkomstcijfer steeds verder op. Ze zitten daar nu op 35,85%Ook in de nieuwe gemeente Molenlanden wordt een uitslagenavond georganiseerd. De Spil in Bleskensgraaf is vanaf 21:00 uur geopend.In partycentrum Alcazar in Puttershoek wordt woensdagavond een uitslagenavond georganiseerd. Vanaf 21:00 uur is de zaal open. De voorlopige uitslag van de verkiezingen in de Hoeksche Waard wordt pas aan het einde van de avond verwacht, tussen 23:00 uur en 00:00 uur. De officiële uitslag wordt op 23 november bekendgemaakt.De stembussen in de fusiegemeenten Hoeksche Waard, Molenlanden en Vijfheerenlanden zijn tot 21:00 uur geopend.Het is rustig bij stembureau De Oude School.In Mijnsheerenland zitten twee stembureaus in één gebouw. Alleen maaien ze wel het gras voor elkaars voeten weg: bij de een is het redelijk druk, bij de ander niet.In de huidige gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen lag het opkomstpercentage rond de middag op zo'n vijftien procent. Welke fusiegemeente weet de meeste inwoners naar de stembus te krijgen?De twee fusiegemeenten die na de herindeling tot deze regio blijven behoren, ontlopen elkaar niet veel qua opkomstpercentage. Om 14:00 uur heeft in de Hoeksche Waard ongeveer 17 procent van de ongeveer 70 duizend kiesgerechtigde Hoeksche Waarders een stem uitgebracht.Winterjassen, sjaals en dekentjes zijn geen overbodige luxe in de stembus die door de nieuwe gemeente Molenlanden rijdt.Meer dan zestien procent van de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Molenlanden heeft aan het begin van de middag een stem uitgebracht.Bij het stembureau Buitensluis in Numansdorp en buurthuis Ronduit in 's-Gravendeel wordt een proef gedaan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken met alternatieve stembiljetten. Naast het normale stembiljet kunnen stemmers ook met een kleiner biljet een 'nepstem' uitbrengen in een andere bus. Onder meer de burgemeester van Cromstrijen deed mee."Ik vond het veel partijen", zegt een vrouw die naar een van de stembureaus in Numansdorp is gekomen. "En dan nog de lijst van de mensen binnen de partij zelf, dat waren er ook nog veel!" Op de kieslijst in de Hoeksche Waard staan 305 namen, van dertien verschillende partijen.Volgens Ruud Heemskerk, projectleider verkiezingen in de Hoeksche Waard, was de opkomst woensdagochtend lager dan bij de 'gewone' gemeenteraadsverkiezingen, vier jaar geleden. "Ik zou haast kiezers willen oproepen om te komen stemmen, want het is heel belangrijk."De burgemeesters van de huidige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard zijn op hun tour langs de stembureaus aangekomen in Hoornaar.Door de gemeente Molenlanden toert de mobiele stembus. Tot 12:30 uur staat de bus in het buurtschap Vuilendam, tussen Molenaarsgraaf en Ottoland.Verslaggever Esther Schalkwijk zet koers naar Hoornaar.In de nieuwe gemeente Molenlanden is het opkomstpercentage hoger dan in de Hoeksche Waard. Om 09:30 uur was het opkomstpercentage 5,37 procent.In de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden kan gestemd worden op acht partijen. Een lastige keuze, volgens sommige twitteraars.In de Hoeksche Waard mogen 65 kiesgerechtigde inwoners vandaag een stem uitbrengen. Er zijn 54 stembureaus verspreid over het eiland. Om 10:00 uur had nog geen vijf procent van de inwoners gestemd.De burgemeester van de huidige gemeente Molenwaard toert woensdag met de waarnemend burgemeester van Giessenlanden door de nieuwe gemeente.In de nieuwe gemeente Molenlanden hebben inwoners de keuze uit zeven partijen. In de Hoeksche Waard is het aanbod een stuk groter: daar doen maar liefst dertien partijen mee aan de verkiezingen. Een overzicht:Het aantal stemmen wordt nauwkeurig in de gaten gehouden.Verslaggever Jacco van Giessen nam woensdagochtend een kijkje bij een stembureau in 's-Gravendeel.In aanloop naar de verkiezingen heeft de ChristenUnie in de Hoeksche Waard een kleine pr-stunt uit de mouw geschud: een volkslied over de identiteit van de Hoeksche Waard. Bekijk en beluister het lied hier.De burgemeesters in de Hoeksche Waard kijken uit naar de verkiezingen en benadrukken op sociale media het belang van het stemmen nog eens. "Wat ook uw voorkeur is, ga in ieder geval stemmen!"