Wordt dit het nieuwe volkslied van de Hoeksche Waard?

Met de verkiezingen voor de deur heeft de ChristenUnie op het laatste moment onbedoeld een kleine pr-stunt uit de mouw geschud. Een volkslied over de identiteit van de Hoeksche Waard.

"Het is echt zo'n lekkere meezinger", zegt Jacco Steen van de ChristenUnie. Ze heeft het nummer van vijf coupletten onder de douche bedacht en in een half uur gemaakt. "Ik hoor mensen vaak piepen over de herindeling", legt ze uit. Maar ze merkt dat de liefde voor het eiland blijft.

"Iedereen houdt van de Hoeksche Waard en de natuur. Eerst ben je dorpeling en daarna Hoeksche Waarder."

Voor lijsttrekker Alma Vervelde is het lied meer dan een last-minute verkiezingsstunt. "We hebben het afgelopen zaterdag gezongen met andere politici in de Hoeksche Waard: D66, SGP, CDA, en dat alleen vind ik al een pluspunt. Dat je met elkaar gewoon voor de Hoeksche Waard gaat."

Bekijk en beluister het 'volkslied' in de video hierboven