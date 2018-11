Burgemeesters toeren samen langs alle stembureaus in Molenwaard en Giessenlanden

Burgemeester van Molenwaard Dirk van der Borg stemt in café Boerenklaas in Brandwijk - Foto: Rinette Reynvaan

"Het is buitengewoon gezellig om te doen", zegt burgemeester van Molenwaard Dirk van der Borg woensdagochtend bij een nog dicht stembureau in Bleskensgraaf tegen Radio Rijnmond. Hij toert met waarnemend burgemeester van Giessenlanden, Rinette Reynvaan, de hele woensdag langs alle stembureaus in het toekomstige Molenlanden.

"Dat zijn er dertig, plus een mobiele post", vertelt Rinette Reynvaan. De burgemeesters willen graag hun belangstelling tonen. "Het is een belangrijke dag. We hopen dat er heel veel mensen naar de stembus gaan", zegt collega Van der Borg.

Beide burgemeesters willen graag een praatje maken en een indruk op doen in de twee gemeenten. "We leren allebei onze gemeente kennen. We zitten ook samen in de auto."

Wie de nieuwe burgemeester van Molenlanden wordt, weten ze nog niet. "Dat wachten we rustig af."