Kopstukken motorbende Caloh Wagoh opgepakt; doorzoekingen op meer dan veertig plekken

Twee kopstukken van motorclub Caloh Wagoh zijn woensdagochtend opgepakt. De politie heeft direct daarna doorzoekingen gedaan op meer dan veertig locaties, onder meer in de regio Rotterdam.

Op meerdere plekken zijn arrestatieteams ingezet. De twee verdachten van 48 en 70 jaar oud zijn woensdag aangehouden in Mijdrecht en Leiden. Ze zitten in volledige beperkingen en mogen dus alleen maar contact houden met hun advocaat.

Caloh Wagoh valt onder de Outlaw Motorcycle Gangs en staat bij de politie bekend vanwege hun ondermijnende criminele en gewelddadige activiteiten. De motorbende wordt onder meer in verband gebracht met een liquidatie in Spijkenisse, in oktober 2017. Toen werd op de Lisstraat een 55-jarige zakenman uit België doodgeschoten, tegenover een kroeg waar veel leden van de motorclub komen.

Ook wordt Caloh Wagoh in verband gebracht met de aanslagen op De Telegraaf en Panorama en de moord op Reduan B., de broer van een kroongetuige.