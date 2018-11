Deel dit artikel:













Lage waterstand Rijn zorgt voor brandstoftekorten in Europa

Door de droogte van afgelopen zomer staat het water in de Rijn historisch laag. Dat zorgt voor brandstoftekorten in Zwitserland, delen van Frankrijk en het Duitse Ruhrgebied. Normaal gesproken wordt vanuit Rotterdam wekelijks ongeveer 100 duizend ton brandstof over de Rijn aangevoerd.

Het scheepvaartverkeer is door de lage waterstand ernstig verstoord en daarom kunnen delen van Europa via de Rijn moeilijker bevoorraad worden. In de winter is juist extra vraag naar brandstof. De Duitse overheid probeert regels rond brandstoftransport aan te passen, zodat het tekort over de weg kan worden tegengegaan. Volgens een Duitse organisatie voor tankstations zijn sommige tankstations al leeg.