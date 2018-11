N59 dicht na frontale botsing

Op de N59 tussen Hellegatsplein en Den Bommel zijn woensdag twee auto's frontaal gebotst. De weg is dicht en verkeer kan vanaf de A29 niet de N59 op.

In beide wagens zit nog iemand bekneld. Hulpdiensten zijn aanwezig. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. Of er in de auto's nog bijrijders zaten, is nog niet duidelijk.

Verkeer wordt omgeleid over de parallelweg. De hulpdiensten bereiden een spoedtransport voor naar het Erasmus MC.



Het is al het derde ongeval op de N59 in ruim een week tijd.