N59 nog uren dicht na frontale botsing

Op de N59 tussen Hellegatsplein en Den Bommel zijn woensdag twee auto's frontaal gebotst. De weg is dicht en verkeer kan vanaf de A29 niet de N59 op.

In beide wagens zit nog iemand bekneld. Hulpdiensten zijn aanwezig. Ook een traumahelikopter is opgeroepen. Of er in de auto's nog bijrijders zaten, is nog niet duidelijk. De brandweer gaat de beknelde inzittenden uit de auto halen, daarna worden ze met spoedtransport naar het Erasmus MC gebracht.



Verkeer vanuit het zuiden dat naar Goeree-Overflakkee moet, kan omrijden via de N257. Vanuit het noorden gaat de omleidingsroute via de A15 en N57. Omdat de politie nog onderzoek moet doen, verwacht Rijkswaterstaat dat de N59 nog tot 14:00 uur afgesloten blijft.

Het is al het derde ongeval op de N59 in ruim een week tijd.