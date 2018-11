Werkverbod voor Rotterdamse tantramasseur

Een Rotterdamse tantramasseur heeft een werkverbod gekregen omdat hij wordt verdacht van seksueel misbruik. De man werd deze week opgepakt en direct weer vrijgelaten.

Voorwaarde voor de vrijlating is dat hij zijn beroep niet meer uitoefent en geen contact opneemt met de vermeende slachtoffers. In totaal liggen er nu vijf aangiften .

De laatste aangifte volgde op de tv-uitzending van Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Daarin wordt de 53-jarige Edwin M. gevolgd met een verborgen camera. te zien is hoe hij met een vrouwelijke klant praat over erotische massages.

Het is nog niet bekend wanneer de tantramasseur voor de rechter moet komen.