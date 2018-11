Wie betaalt rekening herstel Papendrechtse Sterflat?

Het betonrot heeft ernstiger dan verwacht toegeslagen in de Sterflat in Papendrecht. Niet voor niets worden de galerijen ondersteund met stempels. Maar wie gaat de rekening betalen van het herstel? Dat is de grote vraag. De vereniging van eigenaren is niet zo rijk om 2 tot 3 miljoen euro op te hoesten.

De flat aan de Vrijheer van Eslaan bestaat uit 220 koopwoningen. De eigenaren betalen maandelijks kosten om te voorzien in het onderhoud.

"Wat dat betreft is de vereniging van eigenaren gezond. Maar er zit niet zoveel geld in de pot om het herstel te betalen", legt Bart Bahlman, van Winter VVE Beheer uit. Dat bedrijf doet het beheer van de flat in opdracht van de vereniging van eigenaren.

Net als andere galerijflats in Nederland, gebouwd tussen 1950 en 1970, moest ook de Sterflat aan een onderzoek worden onderworpen. Aanleiding was het naar beneden komen van delen van een flat in Leeuwarden in 2011.

Uit het onderzoek is gebleken dat er ingrijpende maatregelen moeten worden genomen. Dat is niet alleen nodig om de schade te herstellen, maar ook om nieuwe problemen te voorkomen. Wel met een bijbehorend prijskaartje van 2 à 3 miljoen euro.

‘’De bewoners kennen de noodzaak’’, zegt Bahlman, ‘’alleen kunnen zij het bedrag niet zo maar op tafel leggen. Dus zoeken we naar andere wegen.’’

Bij de gemeente Papendrecht is vooralsnog tevergeefs aangeklopt. Bijzondere financieringspotjes heeft de gemeente niet. En omdat het niet om het verduurzamen van het gebouw gaat, kan ook op specifieke subsidies geen beroep worden gedaan.

Betonplaten

De Sterflat kwam in 2003 ook al in het nieuws vanwege constructieproblemen. Toen viel een aantal platen naar beneden. Bahlman: ‘’Dat was iets anders. Dat heeft geen verband met betonrot, waar het nu om gaat.’’