Cruiserederij verkiest aankomstplek Rotterdam boven Amsterdam

De Rotterdamse haven mag het komende cruiseseizoen zeven keer het cruiseschip MSC Preziosa verwelkomen. De aankomsten zijn verplaatst van de haven van Amsterdam naar Rotterdam, vanwege de ingevoerde citytax in de hoofdstad.

Door de invoering van de citytax voor cruisereizigers moet cruiserederij MSC voor elke cruisepassagier 8 euro extra belasting per dag betalen om aan te meren in Amsterdam. In Rotterdam hoeft dat niet, waardoor het voor de rederij aantrekkelijker is om naar de havenstad te komen.

De MSC Preziosa biedt ruimte aan meer dan 3500 passagiers en zo'n 1400 bemanningsleden. Het schip telt achttien dekken. Aan boord is onder meer een waterpark, meerdere zwembaden, restaurants en bars. Ook is er een 4D-bioscoop, bibliotheek, spelletjeshal en bowlingbaan.

Het staat nog ter discussie of de MSC Preziosa in 2020 naar de Wilhelminakade komt. Dan zou het gaan om elf aankomsten.