Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tarieven Rotterdams ov omhoog Rotterdam centraal metro - Foto : Leanne Gerritsen

Reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in Rotterdam en regio gaan volgend jaar meer betalen voor hun reis. Per rit gaat de prijs met 6 cent omhoog. Daarnaast moet per gereisde kilometer 0,8 cent meer worden betaald.

Dat meldt de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), die jaarlijks de tarieven van de kilometerprijs vaststelt. Het instaptarief per rit wordt landelijk vastgesteld. Dat gaat van 90 naar 96 cent. De kilometerprijs wordt 14,8 cent. Iemand die een rit van 20 kilometer met de metro rijdt betaalt nu nog 3,68 euro. Dat wordt in 2019 3,92 euro. Dat is een stijging van 24 cent oftewel 6,5 procent. Volgens de MRDH is de verhoging wel nodig, omdat het kabinet de btw voor het ov van 6 naar 9 procent verhoogt. De verantwoordelijke bestuurders hadden de stijging graag binnen de perken gehouden. ''Prijsverhoging zou ontmoedigend kunnen werken. En we willen het ov-gebruik juist stimuleren, omdat het duurzaam is én de wegen overvol zijn'', zegt Igor Bal, wethouder in de gemeente Nissewaard en portefeuillehouder binnen de MRDH. Investeringen Bal hoopt dat de btw-verhoging door het Rijk wordt gebruikt voor investeringen in het openbaar vervoer. De bijdragen vanuit het Rijk naar bijvoorbeeld de Metropoolregio zijn de laatste jaren verminderd. Bal hoopt dat de btw-verhoging door het Rijk wordt gebruikt voor investeringen in het openbaar vervoer. De bijdragen vanuit het Rijk naar bijvoorbeeld de Metropoolregio zijn de laatste jaren verminderd. Tot het gebied van de MRDH behoort het gebied van de RET en de concessie Voorne-Putten, die per december 2019 overgaat naar busbedrijf EBS.