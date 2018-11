FIOD pakt Rotterdammer op voor witwassen

De FIOD heeft dinsdag een 47-jarige man uit Rotterdam opgepakt in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Er werden twee woningen en twee bedrijfsruimtes in Rotterdam doorzocht.

Bij de doorzoekingen werden drugs, anabolen steroïden en zwaar vuurwerk aangetroffen. Een geldhond van de douane vond 33 duizend euro. Ook is beslag gelegd op exclusieve horloges en de administratie. De FIOD denkt dat de man die spullen heeft gekocht met geld, dat afkomstig is uit criminele activiteiten.

Bij de doorzoekingen is een speciaal team van het leger ingezet. Dat team is gespecialiseerd in het vinden van verborgen ruimtes.