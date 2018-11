Nieuwkoop is strijdbaar: "Ik wil blijven staan bij Feyenoord"

Door de schorsing van Jeremiah St. Juste krijgt Bart Nieuwkoop de kans als rechtsback. De 21-jarige Zeeuw speelt zondag sowieso nog tegen FC Groningen, omdat zijn concurrent zijn laatste wedstrijd schorsing uit zit. "Deze wedstrijden probeer ik aan te pakken om te laten zien wat ik kan. Ik wil blijven staan. Ook als Jeremiah terug is", klinkt Nieuwkoop strijdbaar.

Niet iedereen zal het nog weten, maar Nieuwkoop was in de kampioenswedstrijd van 2017 basisspeler. Sterker nog, hij nam een van de belangrijkste inworpen uit de clubgeschiedenis, waarna Dirk Kuyt in de eerste minuut al scoorde tegen Heracles. Toch stokte zijn ontwikkeling. Vorig seizoen startte hij slechts negen keer in de basis en ook dit jaar mag hij alleen starten omdat St. Juste is geschorst. Nieuwkoop: "Het was wel moeilijk, al heeft het ook te maken met blessures die ik vorig seizoen in de voorbereiding kreeg. Nu krijg ik drie wedstrijden, dus ik hoef niet alles in die ene wedstrijd te stoppen. Als ik alle wedstrijden goed speel, hoop ik niet dat de trainer mij er zo maar uit zet.

Elke week spelen

Voor Nieuwkoop is het lastig om wedstrijdritme op te doen. Omdat Jong Feyenoord niet in de Keuken Kampioen Divisie speelt, wordt hij niet wekelijks getest. "Bijis het een andere intensiteit dan in de eredivisie. Het zijn niet de wedstrijden die je wil spelen. Ik ben nu 22 en op een gegeven moment wil je die stap maken dat je elke week in de eredivisie speelt."

Vrijdag is er in FC Rijnmond een uitgebreide reportage te zien over Bart Nieuwkoop. De uitzending is rond 17.20 uur live te zien op TV Rijnmond en op het Facebook-account van RTV Rijnmond Sport.