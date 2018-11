'Duivenvrouwtje' terug van weggeweest in Rotterdam

'Het Duivenvrouwtje' is terug van weggeweest. Het bronzen gevelbeeld hing jarenlang bij de Koningin Wilhelmina Kweekschool aan de Binnenrotte in Rotterdam, maar raakte zoek toen de school begin jaren '80 gesloopt werd.

Het bronzen werk werd gemaakt door beeldhouwster Adri Blok, na het overlijden van het 'duivenvrouwtje' Trijntje van Ham in 1962. Blok maakte het werk vanwege het vijftigjarig jubileum van de kweekschool.

Van Ham voerde begin twintigste eeuw duiven en eenden rondom de Laurenskerk en zorgde voor loslopende katten en honden. Ze werd meerdere keren gehuldigd en werd na haar overlijden in 1962 geëerd als dierenbeschermer.



Het beeld sierde de gevel van de kweekschool, maar toen de school gesloopt werd raakte het werk zoek. Het beeld werd onlangs per toeval teruggevonden in een depot op Zuid.

Het werk is vervolgens gerestaureerd. Ook zijn nieuwe duiven in brons gegoten. Het vrouwtje én de duiven versieren nu de gevel van een pand op de hoek van de Meent en Oppert in het centrum van Rotterdam.