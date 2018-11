Deel dit artikel:













Opnieuw problemen met verkeerslichten centrum Rotterdam Verkeersdrukte Rotterdam

Voor de tweede dag op rij zorgen kapotte verkeerslichten voor problemen in de avondspits. Dit keer waren de verkeerslichten in storing bij de Boompjes. Rond 17:00 uur was de storing verholpen, maar in een groot deel van het centrum is het verkeer al vastgelopen.

De gemeente Rotterdam adviseert om de omgeving van de Westzeedijk, Maastunnel en Boompjes te vermijden vanwege de drukte. Omrijden kan via de stadsbruggen. Dinsdagavond waren er problemen met de verkeerslichten bij het Droogleever Fortuynplein. Daardoor liep het vast bij de Erasmusbrug en aan de zuidkant bij de Maastunnel.

Lees ook: Verkeerslichten urenlang in storing bij Maastunnel De problemen waren dinsdag pas rond middernacht verholpen. Toen was van een verkeersdrukte al geen sprake meer. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.