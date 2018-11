Rotterdamse tantramasseur ontkent seksueel misbruik

Een Rotterdamse tantramasseur die eerder deze week werd aangehouden, ontkent het seksueel misbruik van klanten. Vijf vrouwen hebben tot nu toe aangifte tegen hem gedaan.

De 53-jarige man is vrijgelaten door de rechter onder strikte voorwaarden. Zo mag hij voorlopig het beroep van tantramasseur niet meer uitoefenen. Edwin M. zegt dat hij zijn praktijk al enkele weken geleden heeft gesloten, omdat de klanten wegbleven.

Dat gebeurde na een uitzending van Undercover Nederland , waarin Alberto Stegeman de masseur met een verborgen camera volgde. Te zien is hoe Edwin M. toespelingen maakt op erotische massages.

Hij is boos over de beeldvorming. “Dat is het gevolg van knip- en plakwerk. Als je het ruwe materiaal ziet, dan is er een heel andere context. Ik ben juist altijd heel duidelijk waar de grenzen liggen van lichamelijke aanrakingen. Ik ben eerder terughoudend dan voortvarend.”

Recensies

Volgens M. heeft hij een bloeiende zaak moeten sluiten. “Ik kreeg altijd positieve recensies, met een gemiddeld rapportcijfer van 9,2. Maar in die uitzending ben ik als een psychopaat en een serieverkrachter afgeschilderd.”

Alberto Stegeman besloot de Rotterdammer te volgen, nadat het Meldpunt Tantra Misbruik alarm had geslagen. Edwin M.:“Daar zitten twee dames achter die een persoonlijke vete tegen mij hebben. Het is een smeercampagne die nu al vijf jaar duurt.”

Helene Baayen van het Meldpunt: “Mijn collega Caroline Franssen kende hem niet eens en ik heb hem één keer ontmoet. Daarna kwam hij steeds op mijn pad doordat vrouwen klaagden. Bovendien: we beperken ons niet tot meneer M. We hebben meldingen over meerdere tantramasseurs.”

'Sekscrimineel'

Franssen sprak eerder van een ‘ sekscrimineel ’: “Hij richt zich op kwetsbare vrouwen, die al veel hebben meegemaakt, eerder misbruikt zijn. Hij lokt vrouwen met problemen en voegt er nog een probleem aan toe." Bij het Meldpunt hebben 18 vrouwen gewag gemaakt van seksueel misbruik door Edwin M.

De Rotterdamse rechter heeft niet alleen een werkverbod opgelegd, maar ook een contactverbod met de vijf aangeefsters. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak tegen Edwin M. dient.