Rotterdam Festivals presenteert evenementenkalender 2019

Rotterdam telt volgend jaar 63 festivals. Al die feestjes, bijeenkomsten en andere evenementen zijn opgenomen in de evenementenkalender van Rotterdam Festivals.

Een paar van de belangrijkste punten:

- Er wordt gewerkt aan een lichtshow door de stad.

- Het kindervuurwerk bij de Erasmusbrug keert ook komende jaarwisseling terug.

- Het Street Art Festival POW-WOW keert ook terug. Het evenement was vorig jaar voor het eerst in de stad.

- De Wereldhavendagen worden uitgebreid van een lang weekend naar een volle week.

- "Honderd jaar Jazz in Rotterdam" wordt gevierd met een concert in de Rijnhaven.

Van de tweehonderd aanvragen zijn er uiteindelijk 63 evenementen opgenomen in de evenementenkalender.

"Een zorg is de overlast die mensen ervaren", zegt directeur Johan Moerman van Rotterdam Festivals. "We spreiden alles door het hele jaar heen, maar spreiden de evenementen ook over de hele stad om de overlast beperkt te houden. Dus gaan we op zoek naar nieuwe plekken in Rotterdam."

Projectleider Heleen Hulshof: "Day at the Park is nieuw. Er komen nieuwe evenementen

bij de Art Week, en - nog in voorbereiding-, er komt een mooie beleving op het gebied van licht waarbij je kunt wandelen en allerlei mooie beelden uit de natuur kunt meemaken. Eigenlijk Rotterdam op een manier die je nog niet eerder kende".