Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Oud-Beijerlandse kledingwinkelketen Parfection failliet

Kledingwinkelketen Parfection uit Oud-Beijerland is failliet verklaard. De keten had zeven winkels, waaronder één in Rotterdam. Verder had de keten winkels in onder meer Zwolle, Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Bij het bedrijf werkten 35 mensen.

Het bedrijf verkocht in het verleden kleding van het Portugese kledingmerk Parfois. Curator Slotboom kan nog niet zeggen waardoor Parfaction op de fles is gegaan. Overname "Er zijn wel wat belangstellenden voor een overname", gaat Slotboom verder. "Maar het is nog te vroeg om te kunnen bepalen hoeveel serieuze partijen daarbij zitten." "Er zijn wel wat belangstellenden voor een overname", gaat Slotboom verder. "Maar het is nog te vroeg om te kunnen bepalen hoeveel serieuze partijen daarbij zitten."