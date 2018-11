De Lijnbaan teruggebracht in jaren '50 stijl

Het uiterlijk van De Lijnbaan in Rotterdam is teruggebracht naar de oorspronkelijke warme stijl van de jaren '50. Zoals de luifels van de winkels die waren bekleed met houten schrootjes.

De Lijnbaan was destijds een vernieuwend en revolutionair concept: een winkelpromenade zonder auto's. Wereldwijd kreeg het navolging. Rotterdam zette volgens architect Robert Winkel de toon in moderne stedenbouw.

Maar vooral in de jaren '80 veranderde de Rotterdamse promenade in een grauw gebied, met dichte rolluiken en veel criminaliteit. Een paar jaar geleden werd daarom een plan gemaakt om De Lijnbaan in de oorspronkelijke staat te herstellen met onder meer 47 kilometer aan nieuwe schrootjes.

Het eerste deel van de renovatie is nu dus klaar. De blokken tussen de Aert van Nesstraat, Kruiskade en Korte Lijn volgen in 2019.