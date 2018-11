Bloot, Bloed en Mulisch in Schiedam

"Je kan er een kanon afschieten". Dat roepen Schiedammers vaak als ze aan hun Hoogstraat denken. Toch is de traditionele winkelstraat aan het opkrabbelen. De gemeente juicht dat toe. Achter de lege etalageramen gebeurt weer wat.

Winkeliers en eigenaars van de klassieke panden werken samen en proberen creatief de leegstand te bestrijden. Deze week opende galerie M - House of Arts de deuren. De Schiedamse illustrator en kunstschilder Marcel Rozenberg exposeert er een deel van zijn werk.

Passie

"Ik kreeg de kans aangeboden om mijn oude passie weer op te pakken. Heb 25 jaar niet meer geschilderd maar nu kriebelt het weer", lacht de Schiedammer. Het pand is eigendom van Albertina Maltha, die even verderop een modewinkel runt. "Ze wilde graag dat ik mijn werk ging tonen en bood de ruimte aan, geweldig".

Rozenberg (65) schilderde veel in opdracht. Zijn illustraties stonden onder meer in Playboy, Penthouse USA, Readers Digest en maakte producties voor onder meer KLM, Shell, Philips en Aegon. Het werk dat getoond wordt aan de Hoogstraat is vooral surrealistisch en hyperrealistisch van aard.

Fortuyn

Rozenberg was ook degene die in 1993 Pim Fortuyn schilderde in opdracht van een tijdschrift. Bekend vanwege het rode duivelsstaartje van Pim. Het doek is later aangekocht door Fortuyn zelf. Rozenberg won verscheidene onderscheidingen in binnen- en buitenland.

Inspiratie

De laatste jaren werkte Marcel Rozenberg vooral als fotograaf. "Ik moet weer schilderen. Hier ja, in deze ruimte ook", lacht Rozenberg. Het uitzicht naar de overkant is niet vrolijk stemmend. Achter de beduimelde ramen is leegte. Gerafeld papier belemmert het zicht naar binnen. Het zou kunnen inspireren...