Vrijwilligers De Delft: Wij willen het schip afmaken op een andere plek

Vrijwilligers van de historische scheepswerf De Delft in Rotterdam-West willen dat na het faillissement van de werkplaats de houten replica van het VOC-schip toch afmaken. "Desnoods tillen we het op en gaan we verder op Heijplaat", zegt één van hen.

Het bestuur van De Delft maakte onlangs bekend dat een faillissement wordt aangevraagd. Dat gebeurt waarschijnlijk in de laatste week van december. "Of anders in het begin van het nieuwe jaar", verwacht bestuursvoorzitter Johan Breukels. "De situatie is namelijk zo dat we helemaal geen schulden hebben. Een faillissement is dus niet zo makkelijk aangevraagd."

Een van de belangrijkste vragen die resteert, is wat er met de houten replica gaat gebeuren, waar al ruim vijftien jaar aan gewerkt wordt. "Natuurlijk willen we hem afbouwen", zegt een van hen. "Toen bekend werd dat er een faillissement dreigde, is een aantal mensen opgestaan om een plan te maken. We willen het nu alleen met vrijwilligers afmaken."

Vereniging

Nu is De Delft nog een stichting en dat moet dan een vereniging worden. "Dan is het een meer democratisch geheel", legt technisch vrijwilliger David Flag uit. "En dan valt de verantwoordelijkheid ook onder de groep. En nu valt de verantwoordelijkheid uiteindelijk onder het stichtingsbestuur. Daarnaast scheelt het ook in de loonkosten."

En dus stelt Flag voor om de half afgebouwde replica klaar te maken voor vertrek. "We vragen Mammoet om 'm op te pakken. En misschien doet 'ie het wel voor niks".

Daarbij is de groep wel afhankelijk van de curator. Want als het faillissement is uitgesproken is de replica in feite in handen van de curator.