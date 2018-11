Stadion op Zuid in gesprek met Jan de Jong over Feyenoord City

Supportersgroep Stadion op Zuid roept Jan de Jong, algemeen directeur van Feyenoord, directie en Raad van Commissarissen van Feyenoord op om per direct te stoppen met het plan van Feyenoord City. Dat heeft de groep woensdagavond in een gesprek met De Jong laten weten

De actiegroep Stadion op Zuid liet aan De Jong weten waarom zij het niet zien zitten in het huidige plan rondom het nieuwe stadion.

"Dit plan is duidelijk niet het beste voor Feyenoord. Integendeel zelfs, het plan dreigt Feyenoord en alles wat de club zo uniek maakt in negatieve zin onomkeerbaar te veranderen en in een neerwaartse spiraal te brengen", is de boodschap van Stadion op Zuid. De groep maakt zich zorgen over de financiering rondom het plan.

"De unieke Kuip en de binding met de trouwe supporters worden onnodig op het spel zet, terwijl het evident is dat Feyenoord er juist zo weinig voor terug vraagt én krijgt", zo klinken de zorgen vanuit Stadion op Zuid, die de directie en de RvC oproept 'om de club te behoeden voor een historische vergissing'.

De actiegroep wil dat het huidige Feyenoord-stadion wordt gerenoveerd.