CDA ook de grootste in Vijfheerenlanden

In Leerdam en Zederik is het CDA de winnaar geworden bij de tussentijdse verkiezingen. De twee gemeenten gaan deel uitmaken van de gemeente Vijfheerenlanden en verhuizen daarmee naar de provincie Utrecht.

Hoe groot het CDA precies is geworden is niet duidelijk. "We doen nog niet aan een zetelverdeling", laat een woordvoerder weten. "Morgen wordt er nog een keer op persoon geteld. Dan weten we ook of er mensen op voorkeurstemmen zijn gekozen. En vrijdagmorgen komt de definitieve uitslag."

Op basis van de getelde stemmen blijkt dat het CDA dus de grootste is. Daarna volgen de SGP en VHL Lokaal