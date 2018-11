Deel dit artikel:













Nieuwkomer Doe Mee! Molenlanden grote winnaar bij verkiezingen Stemmen

Bij de tussentijdse verkiezingen in de nieuwe fusiegemeente Molenlanden in de Alblasserwaard is nieuwkomer Doe Mee! Molenlanden de grote winnaar. Dat blijkt uit een tussenstand op basis van bijna alle getelde stemmen. Alleen de stemmen van het bureau in Noordeloos waren nog niet meegeteld.

De nieuwe partij kon aan het einde van de avond rekenen op zeven zetels. Dat was er één meer dan het CDA. Doe Mee! Molenlanden is een fusie tussen de Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen Molenwaard. De SGP en de Christenunie hebben ieder vijf zetels in Molenwaard. De VVD kan rekenen op drie zetels. Progressief Molenwaard krijgt één zetel. De enige partij die geen zetels krijgt is de partij Jezus Leeft! Opvallend was dat de opkomst voor de verkiezingen vrij hoog waren in vergelijking met andere tussentijdse verkiezingen. Zo lang de opkomst in Wijngaarden op 73 procent en in Bleskensgraaf op 77 procent.