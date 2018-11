CDA grote winnaar in Hoeksche Waard

Het CDA is de grote winnaar te worden bij de verkiezingen in de fusiegemeente Hoeksche Waard. De Christen-Democraten zijn met afstand de grootste, voor Lokalen Hoeksche Waard en de VVD.

De nieuwe fusiegemeente kent 37 zetels. Daarvan gaan er acht naar het CDA. Daarna volgen de Lokalen (6). de SGP (6) en de VVD (4).

De opkomst in de Hoeksche Waard komt net boven de 46 procent uit. Ter vergelijking in Oud-Beijerland was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de opkomst nog ruim 57 procent.

De Hoeksche Waard is een samenvoeging van Strijen, Cromstrijen, Oud-Beijerland, Korendijk en Binnenmaas. Per 1 januari is de nieuwe gemeente een feit.