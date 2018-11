Ongeruste supportersgroepen Feyenoord: 'Met De Jong luisterend oor gevonden'

Er wordt al maanden over Feyenoord City gesproken door voor- en tegenstanders, maar verschillende supportersgroepen van Feyenoord hebben niet het idee dat er naar hun werd geluisterd. Maar daar is woensdagavond verandering in gekomen.

De Algemeen Directeur van Feyenoord had een afspraak met de supportersgroepen in de Kuip. De bijeenkomst werd georganiseerd door supportersvereniging FSV De Feijenoorder. Daarbij werden gedachten uitgewisseld over Feyenoord City. Ook supportersgroep Stadion op Zuid was van de partij.

De actiegroep Stadion op Zuid is een tegenstander van het nieuwe stadion en wil dat de directie en de Raad van Commissarissen van Feyenoord van Feyenoord City afzien. De groep wil dat er nog steeds goed gekeken moet worden naar de renovatie van De Kuip.

Woordvoerder Marijke Mulder: : We hebben onze zorgen ten aanzien van het spelersbudget, het ontwerp van het stadion en de mobiliteit besproken. Per onderwerp hebben we aangegeven welke risico's we zien."

Stadion op Zuid is van mening dat de renovatie van De Kuip nooit 'een eerlijke afweging is geweest, inclusief de gebiedsontwikkeling'. "We zien juist kansen, ook voor Feyenoord, om met een veel betere oplossing een mooier stadion te krijgen."

'Club Feyenoord anders dan Feyenoord City'

Kees Lau leidde als voorzitter de bijeenkomst tussen de verschillende Feyenoord-groepen en De Jong. Volgens hem was het een 'goed gesprek'. "Er is een goede gedachtewisseling geweest. Mensen konden duidelijk vertellen wat zij van het plan vonden en of zij een toekomst zagen in een nieuw stadion. Voor een groot deel zagen mensen dat niet", aldus Lau.

De Jong heeft volgens Lau duidelijk kunnen maken wat de positie van de club Feyenoord is in de zaak rondom Feyenoord City: "Feyenoord is iets anders dan Feyenoord City. Onder supporters leeft een slecht gevoel over het participatiemoment dat Feyenoord City organiseert, dat het niet wordt meegenomen in de besluitvorming en dat het meer 'vinkjes op het dashboard zijn'. De Jong heeft duidelijk gemaakt dat hij wel in gesprek wil met de supporters om hen te horen."

Luisterend oor

Mulder meldt dat De Jong bij Stadion op Zuid gezien wordt als 'een hoeder' om de zorgen van de supporters mee te nemen en te zorgen dat er een goed plan komt. Ze spreekt van een open dialoog met de Algemeen Directeur en meldt dat er vervolggesprekken zullen komen.

"Bij De Jong voelen we ons gehoord over de punten", aldus Mulder. "Wij hebben het idee dat Feyenoord City te weinig doet met de zorgpunten. We hebben met hem een luisterend oor gevonden."

Ook geeft Mulder toe dat Stadion op Zuid eerder op woensdagavond 'een stevig statement' publiceerde over het plan van Feyenoord City. "Ik waardeer hoe De Jong hiermee is omgegaan. Hij heeft aangegeven dat bijvoorbeeld een beslissing over de tweede tranche van de ontwerpvergoeding richting Feyenoord City nog niet genomen is", besluit Mulder.