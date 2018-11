Deel dit artikel:













Sliedrecht Sport na zege gedeeld koploper

De volleybaldames van Sliedrecht Sport hebben woensdagavond in Apeldoorn de koppositie in de eredivisie veroverd. Het team van coach Vera Koenen deed dat na een 3-1 zege in sets tegen DROS-Alterno, de finalist van vorig seizoen. De landskampioen deelt de eerste plaats nu met Eurosped uit Vroomshoop.

Sliedrecht Sport kwam in de Alternohal op een 2-0 voorsprong in sets (18-25 en 20-25). In de derde set kon de thuisploeg iets terug doen (25-18), maar in de vierde set drukten de Sliedrechtse dames het gaspedaal flink in. Sliedrecht Sport won die met maar liefst 25-7. Na acht wedstrijden heeft Sliedrecht Sport, net als Eurosped, twintig punten.