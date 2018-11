VIDEO: Welpjes Blijdorp voor het eerst naar buiten

Drie maanden lang zaten ze warm en veilig achter de schermen met hun moeder, maar donderdag mogen ze naar 'buiten': de leeuwenwelpjes van moeder Lalana. Het publiek kan vanaf 11:00 uur de kleintjes voor het eerst zien spelen in Diergaarde Blijdorp.

De acht jaar oude leeuwin Lalana is op 21 augustus voor het eerst moeder geworden van drie welpjes. Ze heeft haar nieuwe rol goed opgepakt. Ze verzorgt de kleintjes goed en ze groeien als kool.

Na drie maanden achter de schermen mogen de kleintjes naar buiten. Een bijzonder moment voor moeder, welpjes en de dierentuin. Verslaggever Jacco is live aanwezig.

Het nestje is heel belangrijk voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van deze bedreigde diersoort. In het wild komen Aziatische leeuwen alleen nog voor in het Gir Forest, een beschermd gebied in Noordwest-India. Daar leven ongeveer zeshonderd van deze dieren.

Zo'n honderd jaar geleden waren er nog minder dan twintig Aziatische leeuwen over. Alle nu nog levende Aziatische leeuwen stammen af van dat kleine groepje.