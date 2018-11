Politie vindt zakkenrolster onder bed

Een mooi resultaat en een grappig verhaal: Eén van de twee zakkenrolsters die afgelopen zomer een 83-jarige vrouw bestolen, is aangehouden. Het gaat om een vrouw van 24 jaar uit Tilburg. Ze is dinsdag 20 november onder haar bed gevonden.

Het tweetal achtervolgde een hoogbejaarde vrouw vanaf de Albert Heijn naar haar huis aan de Nancy Zeelenbergsingel in Rotterdam. Daar werd haar pinpas gestolen. Vervolgens werd er geld van de rekening van het slachtoffer gehaald.

De politie kwam de vrouw op het spoor na tips van kijkers. De recherche doorzocht haar huis en vond de 24-jarige Tilburgse onder haar bed. Ze probeerde zich te verstoppen. Niet gelukt, want ze is aangehouden. Haar medeverdachte wordt nog gezocht. Tips over haar blijven welkom: 0800-6070.