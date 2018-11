Startdatum eind februari van Hoekse Lijn nog niet zeker

Het is nog steeds niet zeker dat de Hoekse Lijn eind februari zal rijden. Dat kregen de raadsleden van Hoek van Holland, Maassluis, Vlaardingen en Schiedam woensdagavond te horen in het gemeentehuis van Vlaardingen. Ze hadden daar een bijpraatsessie met de Rotterdamse wethouder Ardriaan Visser.

Volgens Visser zijn de problemen met de software de reden. Eerder al werd daardoor de datum van de ingebruikname van de Hoekse Lijn meerdere keren uitgesteld. De laatste keer werd eind februari als startdatum genoemd. Woensdagavond bleek dat die datum niet in beton gegoten kan worden omdat de softwareproblemen nog niet zijn opgelost.

'We hadden vijfenzeventig problemen en zitten inmiddels onder de tien die we nog moeten oplossen", aldus Visser. Een keiharde datum wanneer de Hoekse Lijn echt voor het publiek te gebruiken is kan hij daarom niet geven.

Verschillende raadsleden reageerden geïrriteerd. Volgen een raadslid zit er nog teveel het woord 'als' in het verhaal van de wethouder. Ook zijn raadsleden teleurgesteld dat de reizigers, die nu elke dag met de bus moeten reizen, nog steeds geen zekerheid hebben. De roep om de reiziger te compenseren voor het lange wachten op de metrolijn klonk dan ook meerdere malen. Gedacht wordt aan een periode vrij reizen wanneer de Hoekse Lijn eenmaal in gebruik is.