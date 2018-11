Live: Gemeenteraad Rotterdam debatteert over Zwarte Piet

De Rotterdamse gemeenteraad debatteert donderdagochtend over de intocht van Sinterklaas in de stad. Vijf partijen willen hun zegje doen over de intocht en vragen stellen aan de burgemeester.

Volg het debat via deze stream, het bericht gaat verder onder de video:



De demonstraties van actiegroep Kick Out Zwarte Piet en de aanwezigheid van extreemrechtse groepen Pegida en Voorpost staan centraal in het debat. Tijdens de intocht werden demonstranten van Kick Out Zwarte Piet op de Erasmusbrug vanuit auto's bekogeld met vuurwerk en eieren. Ook viel één van de leden van KOZP een opponent aan. Drie mensen zijn gearresteerd.

Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam: "Wat ooit een kinderfeest was, is verworden tot een strijdtoneel van activisten, die genoemd worden door het NCTV. Ze hebben het feest gekaapt en wij doen niets om dat tegen te houden."

Veiligheid

Leefbaar Rotterdam en de VVD zijn van mening dat demonstraties vanwege de veiligheid pas moeten worden toegestaan aan het eind van de intocht, als de meeste mensen weer naar huis zijn. Burgemeester Aboutaleb hecht zeer aan het demonstratierecht en vindt dat iedereen altijd moet kunnen demonstreren.

Stephan Leewis van GroenLinks verbaast zich over de houding van Leefbaar Rotterdam. Hij vraagt zich af of Leefbaar vindt dat Kick Out Zwarte Piet verantwoordelijk was voor het geweld. Hoogwerf bevestigt dat, volgens haar was het geweld alleen waar de demonstranten liepen en was het een provocatie die op tegenreactie kan rekenen.

Nadia Arsieni van D66 vindt Leefbaar niet consequent, omdat die partij er geen moeite mee had toen Pegida een varken wilde roosteren voor de moskee.

Karikaturaal figuur

Stephan van Baarle: "Het Sinterklaasfeest is fantastisch feest. Maar het moet inclusief zijn. Dat betekent dat we afscheid moeten nemen van Zwarte Piet. Het is een karikaturaal figuur dat zijn wortels heeft in racisme dat is terug te leiden tot het slavernijverleden."

Volgens Vincent Karremans van de VVD moet de discussie over veiligheid gaan en niet over voor of tegen Zwarte Piet zijn.

De Partij van de Arbeid is geschrokken van de extreemrechtse groepen die infiltreerden tijdens de optocht. De partij wil van de burgemeester weten waarom de gemeente daar niet van op de hoogte was.